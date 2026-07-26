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26 июля, 07:57

«К Путину ехал с переводчиками»: Пескова удивила русская цитата из уст Орбана

Песков: Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дмитрий Песков не считает произнесённую Виктором Орбаном русскую фразу доказательством того, что венгерский политик владеет языком. Своим мнением пресс-секретарь президента РФ поделился с RG.ru.

«Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек», — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что прежде никогда не слышал от политика русских слов или цитат. Во время встреч Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным общение всегда проходило при участии переводчиков.

По словам пресс-секретаря, русский язык на переговорах не использовался,

Жена Виктора Орбана оказалась нянькой премьера Венгрии Мадьяра
Жена Виктора Орбана оказалась нянькой премьера Венгрии Мадьяра

Поводом стали публикации СМИ о том, что бывший премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно заговорил по-русски. Оценивая положение дел в стране, венгерский политик произнёс название романа Николая Чернышевского «Что делать?».

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