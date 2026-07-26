Наёмники американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG), которые воевали в Курщине и сбежали во время наступления Армии РФ, замечены в Сумах. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, против российских сил на этом участке действуют бойцы территориальной обороны, подразделения Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины. Людей туда также направил 73-й морской центр ССО.

«Даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа [2024 года], сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы», — сказал офицер РИА «Новости».

В их распоряжении находятся собственные операторы беспилотников и диверсионные группы. Боец «Ахмата» допустил, что российским подразделениям вновь предстоит столкнуться с этой ЧВК на поле боя. «Будем добивать того, кого не добили», говорит Аид.

Группа FOG участвовала во вторжении в Курскую область в 2024 году. Как утверждает Аид, иностранцы входили в состав сил, которым предстояло захватить плацдарм для дальнейшего продвижения ВСУ. Последний раз американцев фиксировали возле магазина «Пятёрочка» в Судже, где они устроили фотосессию. После остановки наступления отряд покинул этот участок к концу августа 2024-го. На одного из наёмников ЧВК «Форвард обсервейшен групп» Деррика Бейлса завели уголовное дело.