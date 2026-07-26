Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска

Сотрудники администрации президента могут уходить в полноценный отпуск, однако продолжительность и даты отдыха для каждого определяются индивидуально. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Песков рассказал об отпусках сотрудников АП. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его словам, всё зависит от рабочего графика, подготовки мероприятий и степени участия конкретного специалиста в текущих процессах.

«А так — все люди», — подчеркнул представитель Кремля.

Во время отдыха сотрудникам разрешено полностью отключаться от служебных дел. На вопрос, может ли он не брать трубку от Путина в отпуске, Песков объяснил, что президент не звонит подчинённым напрямую — стационарного и мобильного телефонов у него нет. Глава государства разговаривает только по спецсвязи.

Сам Владимир Путин этим летом пока не отдыхал.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что во время долгих перелётов президент России Владимир Путин любит смотреть исторические сериалы и документальные фильмы. По словам представителя Кремля, это для него едва ли не единственная возможность погрузиться в кинематограф, учитывая плотный график главы РФ.