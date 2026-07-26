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26 июля, 08:25

Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники администрации президента могут уходить в полноценный отпуск, однако продолжительность и даты отдыха для каждого определяются индивидуально. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Песков рассказал об отпусках сотрудников АП. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его словам, всё зависит от рабочего графика, подготовки мероприятий и степени участия конкретного специалиста в текущих процессах.

«А так — все люди», — подчеркнул представитель Кремля.

Во время отдыха сотрудникам разрешено полностью отключаться от служебных дел. На вопрос, может ли он не брать трубку от Путина в отпуске, Песков объяснил, что президент не звонит подчинённым напрямую — стационарного и мобильного телефонов у него нет. Глава государства разговаривает только по спецсвязи.

Сам Владимир Путин этим летом пока не отдыхал.

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Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что во время долгих перелётов президент России Владимир Путин любит смотреть исторические сериалы и документальные фильмы. По словам представителя Кремля, это для него едва ли не единственная возможность погрузиться в кинематограф, учитывая плотный график главы РФ.

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