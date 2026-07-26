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26 июля, 08:41

Песков приоткрыл завесу тайны над правилами отпусков в Кремле

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Сотрудники администрации президента могут уходить в отпуск на несколько недель и полностью отключаться от служебных дел. Об этом Дмитрий Песков рассказал журналисту Life Александру Юнашеву.

Песков рассказал об отпусках сотрудников АП. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Единого графика отдыха в Кремле нет. Сроки зависят от обязанностей конкретного специалиста, подготовки мероприятий и степени его участия в них.

«Все по-разному. У каждого отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график по темпам подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченности в те или иные мероприятия. А так — все люди», — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, во время отпуска работники вправе не заниматься текущими вопросами и не оставаться постоянно на связи.

Сам Песков также может не отвечать на звонки во время отдыха. Однако Владимир Путин напрямую подчинённым не звонит. У президента нет личного стационарного или мобильного телефона. Для разговоров с сотрудниками он использует специальную защищённую связь.

Песков высказался о возможном отпуске Путина
Песков высказался о возможном отпуске Путина

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