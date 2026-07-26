В МВД обозначили, где цифровой паспорт с «Госуслуг» позволит обойтись без бумажного

Цифровая копия паспорта гражданина РФ в мобильном приложении «Госуслуги» имеет строго ограниченную сферу применения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Он напомнил, что в 2025 году кабинет министров принял постановление, регламентирующее использование электронного аналога документа. Документ чётко очерчивает круг ситуаций, где допустимо предъявлять цифровую версию.

Васенин перечислил разрешённые случаи. К ним относится посещение культурных и зрелищных мероприятий, а также получение услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных сервисов.

Кроме того, электронный паспорт можно показать для подтверждения возраста в магазине при покупке продукции с ограничениями по продаже, например алкоголя или табака. Однако представитель ведомства подчеркнул ключевой момент: цифровая копия ни в коем случае не является полноценной заменой оригиналу.

Васенин резюмировал, что нововведение действует и упрощает доступ к определённым услугам. При этом стопроцентной альтернативой бумажному удостоверению личности оно не служит.

На днях Минстрой РФ отчитался о запуске автоматических напоминаний для владельцев приборов учёта воды. С мая по июль 2026 года пользователям «Госуслуг» направили свыше 500 тысяч уведомлений о приближающемся сроке поверки счётчиков. Сообщения формируются на основе данных из ГИС ЖКХ и приходят в личный кабинет портала, а также могут дублироваться на электронную почту собственника.