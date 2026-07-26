В Киевской области и двух городах Украины снова слышны взрывы

В нескольких регионах Украины утром 26 июля сообщили о взрывах. Информация поступила из Киевской области, Харькова и Кривого Рога. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

В двух районах региона действует воздушная тревога. Кроме того, звуки взрывов зафиксировали в Харькове. Местное издание «Общественное» сообщило о втором за утро подобном происшествии в городе. При этом сигнал воздушной тревоги там сохранялся уже более двух с половиной часов.

Ещё один взрыв прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области. Он также стал вторым за утро.

Ранее сообщалось о ночной атаке на Киев и другие регионы Украины с применением баллистических ракет. После серии ударов в столице возникли пожары, а также были зафиксированы повреждения промышленных объектов.