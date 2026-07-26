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26 июля, 08:55

В Киевской области и двух городах Украины снова слышны взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В нескольких регионах Украины утром 26 июля сообщили о взрывах. Информация поступила из Киевской области, Харькова и Кривого Рога. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

В двух районах региона действует воздушная тревога. Кроме того, звуки взрывов зафиксировали в Харькове. Местное издание «Общественное» сообщило о втором за утро подобном происшествии в городе. При этом сигнал воздушной тревоги там сохранялся уже более двух с половиной часов.

Ещё один взрыв прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области. Он также стал вторым за утро.

«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе
«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе

Ранее сообщалось о ночной атаке на Киев и другие регионы Украины с применением баллистических ракет. После серии ударов в столице возникли пожары, а также были зафиксированы повреждения промышленных объектов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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