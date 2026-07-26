Вильнюс оказался на пороге транспортного коллапса

Вильнюс этой осенью может столкнуться с нехваткой общественного транспорта, увеличением интервалов и массовой отменой рейсов. . Об этом сообщило издание LRT после июльского совещания городской администрации и транспортных служб.

Глава компании Vilniaus viešasis transportas Игнас Дегутис предупредил городские власти, что с 1 сентября предприятие сможет ежедневно выпускать на линии не более 490 автобусов и троллейбусов. Причинами названы изношенность парка, частые поломки, нехватка резерва и ограниченные возможности ремонта.

Для нормальной работы маршрутов осенью требуется минимум 512 машин. При нынешнем прогнозе проблемы затронут около 25 из 59 направлений: ежедневно могут срываться до 250–280 рейсов, а ожидание транспорта увеличится на 9–11 минут.

Мэрия рассчитывает осенью вывести на улицы не менее 611 единиц транспорта. Часть дефицита власти намерены закрыть за счёт аренды дополнительных машин.

Ранее Латвия запретила ввоз книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров из России и Белоруссии. Закон в срочном порядке одобрил Сейм. Ограничения затронут также товары российского и белорусского происхождения, поступающие через третьи страны. При этом транзит такой продукции через Латвию в другие государства ЕС сохранится.