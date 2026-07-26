«Станет государством-обрубком»: Американский профессор предрёк Украине бесславный конец

Россия побеждает в украинском конфликте, а Украина рискует прекратить существование как полноценное государство. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, у США нет ракет для Patriot и замены им не существует. При этом у России огромные запасы бомб, ракет и дронов. Миршаймер также отметил, что российские войска фактически уже блокировали Одессу как порт. Эти факторы, а также тяжёлое положение украинских войск на фронте, по его мнению, гарантируют победу Москвы.

«Украина выйдет из конфликта как нефункционирующее государство-обрубок», — заключил профессор.

А ранее бывший народный депутат Спиридон Килинкаров заявил, что групповые удары российских войск по судам и портам Украины, а также их блокировка приведут к росту цен на все товары в стране. Как отметил политик, ежемесячные потери только одесского порта оцениваются примерно в $2 млрд. Это окажет давление на национальную валюту и спровоцирует подорожание продуктов, топлива и импорта. Он обратил внимание, что уже сегодня украинцы отдают на питание свыше 60% семейного бюджета, и эта доля продолжит расти.