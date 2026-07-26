Пощёчина Макрона и воровка Ляйен: Новые банкноты евро породили волну уморительных мемов

В социальных сетях активно высмеивают дизайн новых европейских банкнот, введение которых сейчас обсуждается на уровне Евросоюза. Европейский центральный банк предложил жителям ЕС выбрать оформление купюр, отражающее культурное и природное разнообразие Европы.

Фото © X / Indiana Stones / Cyrus II of Persia / RS君 / Panis- entartete Memes

Новые банкноты евро вызвали волну насмешек и мемов в соцсетях. Фото © X / Donald Bin Mamdani

Однако пользователи соцсетей не оценили предложенный подход. Вместо официальных тем они предложили изобразить на банкнотах нашествие мигрантов, рост цен на электроэнергию, политический кризис во Франции и отсутствие собственного искусственного интеллекта. На одном из фото момент, на котором Эмманюэль Макрон получил пощёчину от своей жены Брижит. На других Урсула фон дер Ляйен предстаёт в образе грабительницы. Шутки и мемы на эту тему быстро разлетелись по интернету.

Новые банкноты евро вызвали волну насмешек и мемов в соцсетях. Фото © X / Vox Panis- entartete Memes

Новые банкноты евро вызвали волну насмешек и мемов в соцсетях. Фото © X / ΝΙΞΤΖSCΗΞΛΝΞR

Ранее Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры в 2000 гривен после того, как использованный на ней шрифт связали с разработкой российского дизайнера. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что юридических нарушений нет, но после дискуссии в профессиональных кругах всё же было принято решение обновить оформление банкноты.