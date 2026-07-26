В Уфе неделю не могут найти кота-талисмана пожарной части № 8 по кличке Рыжик

В Уфе уже неделю продолжаются поиски кота по кличке Рыжик, являющегося талисманом пожарной части № 8. Информацию об этом распространило МЧС Башкирии.

Спасатели рассказали, что питомец до сих пор не вернулся в часть, чего раньше с ним не случалось. Обычно кот позволял себе отлучки на один день, но столь длительное отсутствие для него нетипично. На момент исчезновения ошейника на нём не было.

Предполагается, что Рыжик может находиться в районе улиц Зорге, Бабушкина, Халтурина и Кировоградской. Сотрудники части обратились к жителям с просьбой о содействии.

Всех, кто видел животное или располагает какими-либо сведениями, просят обратиться по адресу: улица Бабушкина, дом 1, где располагается пожарное депо.

Ранее Life.ru рассказывал, как в китайской провинции Цзилинь кота, застрявшего на ветке во время наводнения, эвакуировали с помощью дрона. Из-за мощных ливней уровень воды в реке Сунгари резко поднялся, и животное заметили рядом с мостом в городе Цзилинь. Волонтёры, полицейские и операторы беспилотников закрепили на аппарате корзину с едой. Кот запрыгнул внутрь лишь с третьей попытки, после чего его благополучно переправили на сушу под наблюдением десятков местных жителей.