В Нижнем Баскунчаке загорелись восемь жилых домов и хозяйственные постройки
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В посёлке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области вспыхнул крупный пожар. Информацию о происшествии распространило региональное управление МЧС.
Прибывшие на место подразделения установили, что горят сухая растительность и 12 строений. В это число входят восемь жилых домов.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 900 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
Также Life.ru сообщал, что сегодня в Раменском загорелся торговый центр, внутри которого находился магазин пиротехники. После распространения огня на помещение с фейерверками прогремела серия мощных взрывов, спровоцированных детонацией продукции. Пожар ликвидировали спустя полтора часа.
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