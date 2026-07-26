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26 июля, 10:33

В Нижнем Баскунчаке загорелись восемь жилых домов и хозяйственные постройки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области вспыхнул крупный пожар. Информацию о происшествии распространило региональное управление МЧС.

Прибывшие на место подразделения установили, что горят сухая растительность и 12 строений. В это число входят восемь жилых домов.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 900 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

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Также Life.ru сообщал, что сегодня в Раменском загорелся торговый центр, внутри которого находился магазин пиротехники. После распространения огня на помещение с фейерверками прогремела серия мощных взрывов, спровоцированных детонацией продукции. Пожар ликвидировали спустя полтора часа.

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Юрий Лысенко
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