В Нижнем Баскунчаке загорелись восемь жилых домов и хозяйственные постройки

В посёлке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области вспыхнул крупный пожар. Информацию о происшествии распространило региональное управление МЧС.

Прибывшие на место подразделения установили, что горят сухая растительность и 12 строений. В это число входят восемь жилых домов.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 900 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Также Life.ru сообщал, что сегодня в Раменском загорелся торговый центр, внутри которого находился магазин пиротехники. После распространения огня на помещение с фейерверками прогремела серия мощных взрывов, спровоцированных детонацией продукции. Пожар ликвидировали спустя полтора часа.