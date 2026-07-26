Многодетная россиянка обокрала отца на 1 млн ради приворота, но нагадала себе только условку

В Нижегородской области суд вынес приговор местной жительнице, похитившей у собственного отца миллион рублей. Деньги потребовались ей для оплаты услуг гадалки, сообщает РИА «Новост»и со ссылкой на материалы дела.

Подсудимая, безответно влюблённая в молодого человека, отчаянно пыталась устроить личную жизнь. В социальных сетях она нашла предложение эзотерической помощи и обратилась к гадалке. Первый приём стоил четыре тысячи рублей, однако цена последующих сеансов постоянно росла.

Когда собственные накопления закончились, женщина решилась на хищение семейных сбережений. Средства хранились у её бабушки, к которой она напросилась в гости с ночёвкой и дождалась, пока хозяйка уснёт.

Из украденной суммы непосредственно на «мага» ушло 700 тысяч рублей. Оставшиеся средства осуждённая потратила на аренду автомобиля, покупку телефона и товары для троих детей.

Отец заметил недостачу практически сразу, и дочь во всём созналась. Она обещала вернуть средства за две недели, но обязательство нарушила, после чего потерпевший обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено дело о краже в крупном размере.

В ходе разбирательства стороны примирились, ущерб полностью компенсировали. Пострадавший просил суд о снисхождении. В итоге женщина получила восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком, а желаемого приворота так и не добилась.

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