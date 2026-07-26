В Чернигове горит объект инфраструктуры на площади 1,5 тысячи квадратов

В Чернигове на севере Украины возник пожар на объекте инфраструктуры, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям страны. Возгорание распространилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров, к его ликвидации привлекли 32 спасателя и 11 единиц техники.

Тип объекта и его назначение не уточняются. Причины возгорания пока не называются. Информация о пострадавших и возможном ущербе не поступала.

Работы по тушению продолжаются. Ситуация находится на контроле местных властей и экстренных служб. Ожидается, что дополнительные данные будут предоставлены после завершения ликвидации пожара. Спасатели работают в усиленном режиме.

Ранее в Сети появились кадры ночного удара ВС РФ по Украине баллистическими ракетами и ракетами «Искандер», в результате которого в нескольких районах Киева — Соломенском, Деснянском и Шевченковском — возникли пожары, в том числе в промышленной зоне. Также этой ночью удары наносились по другим регионам: сообщается об уничтожении объектов в Кривом Роге, Одесской области и автозаправочной станции в Харьковской области. Целями атаки, среди прочего, стали заводы в украинской столице.