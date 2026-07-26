В Твери один водитель сломал другому руку газовым ключом из-за парковки

Обычный конфликт на парковке в Твери закончился уголовным делом. Один из водителей схватил газовый ключ и ударил им оппонента, сломав ему кость руки. Об этом сообщили в УМВД по Тверской области.

Инцидент произошёл поздно вечером в Пролетарском районе города. Причиной ссоры стал перекрытый въезд на парковку, из-за которого между двумя автомобилистами вспыхнул словесный конфликт. Во время перепалки мужчина достал из салона своей машины металлический газовый ключ. Вместо того чтобы закончить спор словами, он ударил второго участника ссоры по руке.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом кости, а полученные травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью. После случившегося в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Теперь ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области произошла серьёзная авария с участием машины скорой помощи. 18-летний водитель без водительских прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, потерял управление на повороте и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с каретой скорой, которая в этот момент спешила на вызов.