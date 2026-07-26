За неделю в ОКБ Рязанской области экстренно госпитализировали почти 400 человек

За минувшую неделю в Областную клиническую больницу Рязанской области по срочным показаниям доставили 393 пациентов. Такую статистику привело региональное министерство здравоохранения.

Плановую госпитализацию за тот же период прошли 423 человека. Ещё 444 жителя региона получили амбулаторную помощь.

Среди наиболее частых причин экстренных обращений медики назвали инсульты и инфаркты. Также в список самых распространённых поводов попали черепно-мозговые травмы, аппендицит, язвенная болезнь, гастрит и переломы.

В ведомстве подчеркнули, что стационар продолжает работу в штатном режиме, оказывая все необходимые виды помощи. Данные были озвучены в рамках еженедельного отчёта о деятельности медучреждения.

Ранее сообщалось, что в стационарах Кирова остаются 12 пострадавших при ракетном ударе по предприятию. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, ещё двоих — как тяжёлое. Ещё 14 раненых получили помощь амбулаторно, всего травмы зафиксированы у 26 человек. Врачи продолжают наблюдение и при необходимости связываются со специалистами федеральных медцентров.