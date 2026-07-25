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25 июля, 12:25

Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии из атакованной турбазы в Запорожье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с территории туристической базы в посёлке Кирилловка Запорожской области после атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Девочка-подросток госпитализирована в тяжёлом состоянии, ребёнку оказывается медицинская помощь», — написала детский омбудсмен в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что в результате ночного удара дронов ВСУ погибли восемь человек, включая двоих детей, пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются. Власти и медики оказывают помощь пострадавшим.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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