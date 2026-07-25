Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии из атакованной турбазы в Запорожье

Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с территории туристической базы в посёлке Кирилловка Запорожской области после атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.