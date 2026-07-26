В Москве в элитном жилом комплексе «Дом в сосновой роще» (Щукино) бывшая глава ТСЖ Екатерина стала жертвой травли со стороны соседей и нового руководства. По её словам, после девяти лет работы на посту она столкнулась с давлением, когда другой человек захотел занять эту должность. Три года её мучают проверками, но нарушений не находят, утверждает женщина.

Жильцы элитного ЖК в Москве травят бывшую главу ТСЖ. Видео © Telegram / SHOT

Екатерина рассказала SHOT, что ей запрещают пользоваться лифтом, стучат ногами в дверь, оскорбляют. Недавно сменили замок на её кладовке, а во время одной из перепалок управляющая отняла у неё телефон, пока подельник заламывал ей руки. Заявление в полицию написано, но ситуация не меняется — телефон не вернули.

Жильцы элитного ЖК в Москве травят бывшую главу ТСЖ. Фото © Telegram / SHOT

Новая глава ТСЖ Анна подтвердила, что знает Екатерину, но комментировать инцидент отказалась. По словам пострадавшей, её сместили с должности, подделав документы, и теперь пытаются выжить из квартиры. Правоохранительные органы проверяют информацию. Женщина опасается за свою безопасность. Похожие случаи в столичных ЖК уже не редкость. Пока проверка продолжается. Получение комментариев от УК и полиции ожидается.

Ранее в Ленинградской области полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа подростков унижает и обливает маслом девочку под мостом в Тосно, а пострадавшая рассказала, что травля началась из-за неудавшейся попытки подружиться с ними и распространялась также на её 10-летнюю подругу. На инцидент отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а мать девочки написала заявление в полицию.