Иран и США ответили на предложение посредников о возобновлении диалога

Тегеран и Вашингтон дали свои ответы на предложение Пакистана и Катара, выступающих посредниками в контактах между представителями двух стран, о возобновлении непрямого диалога. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным собеседников, «Вашингтон и Тегеран представили свои ответы на пакистано-катарское предложение о возобновлении переговоров». Содержание ответов не раскрывается. Ранее посредники предлагали сторонам установить 10-дневный режим прекращения огня для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения.

Также возможные новые договорённости могут включать выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее. Официальных комментариев из Тегерана и Вашингтона пока не поступало. Ситуация остаётся напряжённой, однако дипломатические каналы до сих пор открыты.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил планы по резкому расширению военной операции против Ирана из-за нехватки оружия, в частности ракет-перехватчиков Patriot, после того как советники предупредили о последствиях, а военные заявили об опасности критического истощения запасов для защиты баз на Ближнем Востоке. Генерал Дэн Кейн сообщил, что возобновление масштабных боёв приведёт к опасному снижению количества перехватчиков, что создаст чрезмерную нагрузку на ПВО.