Пожар охватил 1,5 тысячи квадратов на мусорном полигоне в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края разгорелся пожар на объекте размещения твёрдых коммунальных отходов. Об этом информирует Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

По предварительным данным, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. На месте уже работает межрайонная природоохранная прокуратура.

В тушении задействованы десять человек и семь единиц техники. Спасатели принимают меры для скорейшей локализации очагов.

Надзорное ведомство оценит действия эксплуатирующей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новоспасском районе Ульяновской области пожарные полностью ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса. Борьба с огнём длилась более двух суток, всего привлекалось свыше 300 человек и 83 единицы техники. Губернатор Алексей Русских подтвердил, что распространения пламени на гражданские строения не допустили, угрозу взрыва топлива исключили, пострадавших среди спасателей и населения нет.