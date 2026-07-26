Telegraph: Лицензия на производство Patriot не поможет Украине в этом году

Западные эксперты сомневаются, что лицензионное производство вооружений на Украине, включая ЗРК Patriot, поможет Киеву в этом или даже следующем году. Об этом пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на специалистов Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

Член-корреспондент RUSI Томас Уиттингтон отметил, что получение лицензии — лишь первый шаг. Сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить персонал. Это требует времени, денег и больших усилий. Старший научный сотрудник института Сидхарт Каушал добавил, что главная проблема не в строительстве предприятия, а в наличии компонентов. Ключевые детали, такие как головки самонаведения и ракетные двигатели, выпускаются в ограниченном количестве. Если украинское производство будет конкурировать за те же комплектующие, что и американские или европейские заводы, это станет серьёзным препятствием.