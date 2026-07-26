Telegraph: Лицензия на производство Patriot не поможет Украине в этом году
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Западные эксперты сомневаются, что лицензионное производство вооружений на Украине, включая ЗРК Patriot, поможет Киеву в этом или даже следующем году. Об этом пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на специалистов Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).
Член-корреспондент RUSI Томас Уиттингтон отметил, что получение лицензии — лишь первый шаг. Сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить персонал. Это требует времени, денег и больших усилий. Старший научный сотрудник института Сидхарт Каушал добавил, что главная проблема не в строительстве предприятия, а в наличии компонентов. Ключевые детали, такие как головки самонаведения и ракетные двигатели, выпускаются в ограниченном количестве. Если украинское производство будет конкурировать за те же комплектующие, что и американские или европейские заводы, это станет серьёзным препятствием.
Ранее Life.ru рассказывал, что США начали оформлять лицензию, которая позволит Украине производить ракеты для комплексов Patriot. Процесс согласования займёт несколько месяцев. Однако сроки запуска и детали проекта пока не раскрываются.
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