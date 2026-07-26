В Кремле констатировали двойственный характер подходов американской администрации к урегулированию конфликта на Украине. В позиции Вашингтона присутствуют сразу две разнонаправленные тенденции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что Штаты продолжают накачивать киевский режим вооружениями. При этом, по его словам, американский лидер дистанцируется от конечных получателей помощи, заявляя, что речь идёт лишь о поставках НАТО.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, всё остальное — не наше дело», — сказал он журналистам.

Однако, как подчеркнул представитель Кремля, имеется и второй аспект, который в Москве оценивают положительно. Американская сторона вполне искренне декларирует намерение содействовать достижению мирных договорённостей.

«Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого», — резюмировал Песков, пояснив, что страна настроена использовать собственный ресурс для взаимодействия по данному направлению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп искренне хочет найти решение для урегулирования конфликта на Украине, но Россия продолжает специальную военную операцию и достигает целей военными средствами, поскольку мирных перспектив нет, и будет идти до полной победы. Песков отметил, что Москва ждёт новых идей от американской стороны, так как ранее предложенный вариант был принят Россией, но отвергнут Украиной, которую подстрекают европейцы