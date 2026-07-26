Президент РФ Владимир Путин уже озвучивал предложения по урегулированию конфликта на Украине, и Киев знает, что делать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать», — сказал представитель Кремля, комментируя последние заявления Вашингтона на тему переговоров.

Ранее в ходе переговоров в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину рассмотреть вариант заморозки конфликта на Украине. По мнению главы государства, сторонам стоит вернуться к «стамбульской формуле», в рамках которой, подчеркнул он, был достигнут значительный прогресс.