Украина вряд ли сможет самостоятельно возместить ущерб, нанесённый российским регионам в результате атак ВСУ. Сенатор от ДНР Александр Волошин считает, что финансовую ответственность должны разделить и западные страны, которые долгие годы поддерживали Киев.

Размер ущерба, который уже официально зафиксирован в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах России после атак Вооружённых сил Украины, превысил один триллион рублей. По словам сенатора, ожидать, что Киев сможет полностью компенсировать эти потери, «мягко говоря, малореалистично».

Он обратил внимание, что международные оценки предусматривают почти 600 миллиардов долларов, необходимых самой Украине на восстановление в течение ближайших десяти лет. Парламентарий подчеркнул, что эта сумма почти втрое превышает годовой ВВП страны. При этом украинская экономика уже сейчас остаётся зависимой от масштабной финансовой поддержки извне, поэтому, по его мнению, подобные выплаты стали бы для неё неподъёмными.

Волошин также заявил ТАСС, что ответственность нельзя перекладывать исключительно на украинский бюджет. По его мнению, компенсировать причинённый ущерб должны и государства, которые на протяжении многих лет поддерживали эскалацию конфликта, финансировали военную машину Киева и, как считает сенатор, последовательно отвергали любые попытки мирного урегулирования.

«Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придётся платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», — заключил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что общий ущерб, установленный следствием после действий ВСУ в новых, приграничных и тыловых регионах страны, превысил один триллион рублей. По его словам, эта сумма сформировалась в том числе из-за разрушения объектов гражданской инфраструктуры, повреждения которых были зафиксированы в рамках уголовных расследований.