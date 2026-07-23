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Регион
23 июля, 09:18

Счёт превысил триллион: Бастрыкин назвал ущерб от действий ВСУ

Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ более чем в 1 трлн рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Установленный российским следствием ущерб от действий ВСУ в новых, приграничных и тыловых регионах превысил один триллион рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, речь идёт о последствиях уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, которые зафиксированы в рамках расследования уголовных дел.

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«Размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 миллиардов рублей», — сообщил глава СК в интервью ТАСС.

Таким образом, общая установленная сумма превышает 1,095 триллиона рублей. Бастрыкин не уточнил, какое количество повреждённых и разрушенных объектов вошло в расчёты.

Интервью было опубликовано в преддверии Дня сотрудника органов следствия. Следственный комитет продолжает расследовать дела, связанные с обстрелами и атаками на российские регионы.

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Ранее Life.ru писал об оценке ущерба, причинённого Курской области действиями ВСУ. На одном из этапов расследования Бастрыкин сообщал о сумме свыше трёх миллиардов рублей, подчёркивая, что подсчёт ещё продолжался.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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