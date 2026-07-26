Песков: Реакция на новые формулы по Украине зависит от соответствия интересам РФ

Реакция России на возможные новые предложения по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют её интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это ещё нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. Однако всё будет зависеть от содержания предложений. Россия готова их рассматривать, но решение будет приниматься исходя из национальных интересов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио назвал спорным тезис о провале договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что Владимир Путин ознакомился с предложениями Вашингтона, одобренными Дональдом Трампом, и Москва приняла компромиссный вариант.