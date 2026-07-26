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26 июля, 13:05

Песков: Реакция на новые формулы по Украине зависит от соответствия интересам РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Реакция России на возможные новые предложения по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют её интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это ещё нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. Однако всё будет зависеть от содержания предложений. Россия готова их рассматривать, но решение будет приниматься исходя из национальных интересов.

Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам
Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио назвал спорным тезис о провале договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что Владимир Путин ознакомился с предложениями Вашингтона, одобренными Дональдом Трампом, и Москва приняла компромиссный вариант.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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