У московского водителя конфисковали Mercedes за нарушения ПДД

У московского водителя, который систематически нарушал правила дорожного движения, конфисковали автомобиль Mercedes-Benz S300. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

30-летний москвич с конца 2025 года дважды попадался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказывался, за что получал штрафы и лишался прав. Однако мужчина продолжал садиться за руль.

Весной 2026 года его снова остановили в Лялином переулке. На этот раз алкотест показал опьянение. Было возбуждено уголовное дело. В суде водитель заявил, что продал Mercedes за три дня до инцидента. Однако проверка показала: право собственности не переоформлено, полис ОСАГО не обновлён. Суд конфисковал автомобиль в пользу государства, а нарушитель получил 300 часов исправительных работ и лишение прав на два года.

Ранее в Москве приставы взыскали долг с 41-летнего владельца Lamborghini. Он накопил 665 неоплаченных штрафов на 1,4 млн рублей, а также исполнительский сбор в 937 тыс. рублей. Мужчина игнорировал требования. Автомобиль нашли в рейде с ГИБДД, арестовали и отправили на спецстоянку. После этого он полностью рассчитался.