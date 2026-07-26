Песков: Комментировать переговоры США и Украины пока преждевременно
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно публикаций о возможных договорённостях между Соединёнными Штатами и Украиной. Свою позицию он озвучил журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что достоверность этих новостей ничем не подтверждена и неизвестно, кто именно является их источником. Он назвал подобные вбросы всего лишь газетными сообщениями.
«Пока что-то комментировать преждевременно», — подчеркнул Песков.
Поводом для комментария послужила просьба журналистов оценить сведения о якобы ведущемся диалоге между Киевом и Вашингтоном. Речь идёт о вероятном обсуждении прекращения боевых действий в воздухе.
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