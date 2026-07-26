Песков: Комментировать переговоры США и Украины пока преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами относительно публикаций о возможных договорённостях между Соединёнными Штатами и Украиной. Свою позицию он озвучил журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что достоверность этих новостей ничем не подтверждена и неизвестно, кто именно является их источником. Он назвал подобные вбросы всего лишь газетными сообщениями.

«Пока что-то комментировать преждевременно», — подчеркнул Песков.

Поводом для комментария послужила просьба журналистов оценить сведения о якобы ведущемся диалоге между Киевом и Вашингтоном. Речь идёт о вероятном обсуждении прекращения боевых действий в воздухе.