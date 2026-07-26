Пьяный уфимец не дал жене уйти из дома, расстреляв её из сигнального пистолета
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Пьяный житель Уфы устроил стрельбу в квартире после конфликта с супругой и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».
По предварительным данным, мужчина пытался не позволить жене уйти из дома и несколько раз выстрелил из сигнального пистолета. Силовики прибыли на улицу Высоковольтную и обезвредили нарушителя.
В жилище обнаружили пневматическое и сигнальное оружие, а также набор ножей. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот вооружения.
К счастью, никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге мужчина после застолья воткнул нож своей сожительнице в шею. Несмотря на полученное ранение, девушка смогла спуститься на лифте на улицу и добежать до соседнего подъезда, где живут её знакомые.
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