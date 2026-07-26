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26 июля, 13:33

Пьяный уфимец не дал жене уйти из дома, расстреляв её из сигнального пистолета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Пьяный житель Уфы устроил стрельбу в квартире после конфликта с супругой и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

По предварительным данным, мужчина пытался не позволить жене уйти из дома и несколько раз выстрелил из сигнального пистолета. Силовики прибыли на улицу Высоковольтную и обезвредили нарушителя.

В жилище обнаружили пневматическое и сигнальное оружие, а также набор ножей. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот вооружения.

К счастью, никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Владимир Озеров
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