Пьяный уфимец не дал жене уйти из дома, расстреляв её из сигнального пистолета

Пьяный житель Уфы устроил стрельбу в квартире после конфликта с супругой и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

По предварительным данным, мужчина пытался не позволить жене уйти из дома и несколько раз выстрелил из сигнального пистолета. Силовики прибыли на улицу Высоковольтную и обезвредили нарушителя.

В жилище обнаружили пневматическое и сигнальное оружие, а также набор ножей. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот вооружения.

К счастью, никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге мужчина после застолья воткнул нож своей сожительнице в шею. Несмотря на полученное ранение, девушка смогла спуститься на лифте на улицу и добежать до соседнего подъезда, где живут её знакомые.