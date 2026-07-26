«Душа нуждается в молитве»: Священник объяснил, почему нельзя ставить водку на могилу

Православный клирик призвал верующих отказаться от практики оставления алкоголя на надгробиях, назвав этот обычай пережитком языческого прошлого. Священнослужитель подчеркнул, что подобные действия не имеют духовной ценности и не способны облегчить участь покойного.

Настоятель храма Давид Бобров категорически опроверг распространённое мнение о том, что душа усопшего якобы способна принимать земные угощения. По словам представителя РПЦ, в христианском вероучении человек после кончины освобождается от любых плотских привязанностей.

«Единственная реальная помощь усопшему, по словам священнослужителя, — это искренняя молитва родных, участие в богослужениях и добрые дела, совершаемые в память о покойном. После смерти человеку не нужны земные дары: душа нуждается лишь в молитве близких. Оставлять на могиле спиртное — значит следовать языческому обряду, который не имеет отношения к православию», — приводит слова священника издание «Медиапоток».

Батюшка также объяснил, что массовое распространение этой традиции произошло в советскую эпоху, когда многие утратили связь с церковными канонами. В дореволюционный период поминальные ритуалы были гораздо скромнее и не предусматривали подобных подношений на кладбищах.

Представители духовенства призывают паству пересмотреть устоявшиеся привычки и сместить фокус внимания с материальных атрибутов на духовную составляющую. Вместо того чтобы оставлять еду и спиртное у надгробий, верующим рекомендуют сосредоточиться на молитвенных правилах и благотворительных поступках, которые действительно могут стать поддержкой для ушедших.

Ранее священник Филипп Ильяшенко объяснил, что благоустройство могилы — это не просто порядок, а дань ушедшему, свидетельство веры в вечную жизнь и надежда на будущую встречу, однако ключевое значение имеет смысл, вкладываемый в действия. Он отметил, что приношение на могилы водки, хлеба, конфет и пасхальной еды часто делается с целью угостить животных, но если это так, то проще сделать кормушку рядом.