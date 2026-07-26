В Петербурге простились с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с известным журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым. Траурное мероприятие прошло в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище.

Проводить коллегу и друга в последний путь собрались порядка ста человек, среди которых были родные, товарищи и представители прессы.

Присутствующие несли к гробу множество живых цветов. Отдельный венок направил Театр имени Миронова.

В ходе церемонии зачитали обращение губернатора Северной столицы Александра Беглова. В нём глава города назвал Шолохова настоящим петербуржцем и отметил, что память о нём всегда будет хранить город на Неве.

Уход из жизни Сергея Шолохова подтвердил 18 июля его пасынок Всеволод Москвин. Телеведущему было 67 лет. Карьера журналиста стартовала ещё в 1980-х, он запомнился зрителям как создатель и ведущий культурных проектов на телевидении. В последние годы Шолохов противостоял тяжёлой болезни, а летом 2022-го потерял жену — литературный критик и писательница Татьяна Москвина ушла из жизни из-за осложнений после хирургического вмешательства.