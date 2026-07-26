Курс на дружбу: Российские корабли зашли в Камрань — ВМФ начал визит символично

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с визитом во вьетнамский порт Камрань. В состав группы вошли подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Об этом сообщила армейская газета Quan Doi Nhan Dan.

Российские корабли будут находиться во Вьетнаме до 29 июля. Заход в порт связан с реализацией договорённостей о сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран. В программу визита вошла церемония возложения венка к мемориалу «В память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе».

Памятный комплекс появился в Камрани в 2009 году. Его построили вместо прежнего обелиска, который ранее располагался на территории пункта тылового обеспечения Тихоокеанского флота на местном военном аэродроме.

Российские моряки также проведут встречи с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской Народной армии. В рамках визита запланированы совместные мероприятия с вьетнамскими коллегами и посещение достопримечательностей страны. В состав российского отряда вошли дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» и спасательное судно океанского класса проекта 21300 «Игорь Белоусов».

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев сообщил, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2026 году должен войти в состав Военно-морского флота. По его словам, корабль сейчас проходит полный цикл испытаний перед возвращением в строй.