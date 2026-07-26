Перешли границу и взяли паузу: Норвежские олени устроили лежбище прямо у трассы «Кола»

На федеральной трассе Р-21 «Кола» заметили группу оленей, пришедших из Норвегии в Россию. Животные спокойно устроились на обочине дороги и не обращали внимания на поток машин. Об этом сообщило издание «Северпост.ru».

Необычная встреча произошла в районе 1569-го километра трассы. Как минимум семь оленей расположились возле дорожного барьера, заняв место прямо у проезжей части. На шеях у животных были заметны специальные ошейники с GPS-трекерами, которые используют для отслеживания их перемещений.

Парнокопытные не испугались ни проезжающего транспорта, ни людей, которые остановились, чтобы сделать фотографии. Они продолжали лежать на обочине, словно выбрали это место для отдыха. При этом следы на дорожном покрытии указывают, что перед остановкой олени некоторое время двигались непосредственно по трассе.

Автомобилистов призвали внимательнее вести себя на этом участке дороги и учитывать возможность появления животных рядом с проезжей частью.

Ранее стало известно, что около 30 северных оленей из Норвегии уже несколько месяцев находятся на российской территории и не могут вернуться обратно. Причиной стал недостаток плотности пограничного ограждения, через которое животные смогли пройти в одну сторону.