Ты не ты, когда голоден: Зоолог объяснил эффект оленей-перебежчиков и почему им в России жить хорошо
Зоолог Подлужнов предложил устроить «штрафстоянку» для оленей из Норвегии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Около трёх десятков северных оленей мигрировали из Норвегии в Россию и уже несколько месяцев не могут вернуться из-за конструктивных особенностей пограничного заграждения. Норвежские оленеводы уже подключили к ситуации пограничную комиссию и предпринимают усилия, чтобы вернуть животных на родину. Но власти не спешат им помогать. О том, почему сохатые «переметнулись» и какая судьба их ждёт, Life.ru рассказал зоолог, ветеринарный врач, оленевод Андрей Подлужнов.
Северный олень считается самым кочующим наземным млекопитающим. Для него откочевать за сезон полторы тысячи километров — это вообще не вопрос. Как любое животное, их гонит голод. На территории Норвегии оленеводством занимаются давно, вплотную и хорошо, поэтому там животных больше, а земли меньше. Там они уже всё «счавкали», а у нас территория намного больше, оленей не так много, и пастбища не завалены. Олень видит ягель и хочет есть, а то, что какая-то «граница» повесила предупреждающие знаки, он об этом знать не знает.
По словам зоолога, олени вернутся домой, но, пока не съедено всё самое вкусное, им в России лучше. Подлужнов также напомнил, что Норвегия не возместила ущерб, который нанесли её стада нашей стране несколько лет назад. А счёт был в несколько миллионов долларов.
Но, помимо ущерба, олени могут занести на нашу территорию заболевания. Подлужнов напомнил, что такое уже бывало. Например, несколько лет назад в Норвегии был зарегистрирован вирус CWD (синдром хронического изнурения оленей) — неизлечимое неврологическое заболевание, в народе известно как «вирус зомби-оленей». В России такого заболевания нет.
Чтобы таких ситуаций не повторялось, оленевод предложил забрать этих оленей себе, поскольку безнаказанность порождает беспредел.
Это выглядит так, будто твой хитрожопый сосед по деревне выпасает своих овец у тебя на участке, — то же самое, только в государственном масштабе. Как это можно решить? Я думаю, кардинально: пристроить этих оленей себе. Так сделать пару раз, и любой норвежский фермер задумается. Войну из-за оленей никто устраивать не будет. А когда норвежский фермер два-три раза так потеряет стадо, это же его личные олени, а не государственные, он в следующий раз будет сам думать, где их пасти.
Ещё один вариант — устроить «штрафстоянку» для таких животных-перебежчиков и, пока норвежские фермеры или власти не выплатят штраф за них, не возвращать.
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