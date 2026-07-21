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21 июля, 12:54

Ты не ты, когда голоден: Зоолог объяснил эффект оленей-перебежчиков и почему им в России жить хорошо

Зоолог Подлужнов предложил устроить «штрафстоянку» для оленей из Норвегии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Около трёх десятков северных оленей мигрировали из Норвегии в Россию и уже несколько месяцев не могут вернуться из-за конструктивных особенностей пограничного заграждения. Норвежские оленеводы уже подключили к ситуации пограничную комиссию и предпринимают усилия, чтобы вернуть животных на родину. Но власти не спешат им помогать. О том, почему сохатые «переметнулись» и какая судьба их ждёт, Life.ru рассказал зоолог, ветеринарный врач, оленевод Андрей Подлужнов.

Северный олень считается самым кочующим наземным млекопитающим. Для него откочевать за сезон полторы тысячи километров — это вообще не вопрос. Как любое животное, их гонит голод. На территории Норвегии оленеводством занимаются давно, вплотную и хорошо, поэтому там животных больше, а земли меньше. Там они уже всё «счавкали», а у нас территория намного больше, оленей не так много, и пастбища не завалены. Олень видит ягель и хочет есть, а то, что какая-то «граница» повесила предупреждающие знаки, он об этом знать не знает.

Андрей Подлужнов

Зоолог, ветеринарный врач, оленевод

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По словам зоолога, олени вернутся домой, но, пока не съедено всё самое вкусное, им в России лучше. Подлужнов также напомнил, что Норвегия не возместила ущерб, который нанесли её стада нашей стране несколько лет назад. А счёт был в несколько миллионов долларов.

Но, помимо ущерба, олени могут занести на нашу территорию заболевания. Подлужнов напомнил, что такое уже бывало. Например, несколько лет назад в Норвегии был зарегистрирован вирус CWD (синдром хронического изнурения оленей) — неизлечимое неврологическое заболевание, в народе известно как «вирус зомби-оленей». В России такого заболевания нет.

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Чтобы таких ситуаций не повторялось, оленевод предложил забрать этих оленей себе, поскольку безнаказанность порождает беспредел.

Это выглядит так, будто твой хитрожопый сосед по деревне выпасает своих овец у тебя на участке, — то же самое, только в государственном масштабе. Как это можно решить? Я думаю, кардинально: пристроить этих оленей себе. Так сделать пару раз, и любой норвежский фермер задумается. Войну из-за оленей никто устраивать не будет. А когда норвежский фермер два-три раза так потеряет стадо, это же его личные олени, а не государственные, он в следующий раз будет сам думать, где их пасти.

Андрей Подлужнов

Зоолог, ветеринарный врач, оленевод

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Ещё один вариант — устроить «штрафстоянку» для таких животных-перебежчиков и, пока норвежские фермеры или власти не выплатят штраф за них, не возвращать.

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Александра Вишнякова
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