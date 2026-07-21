Ты не ты, когда голоден: Зоолог объяснил эффект оленей-перебежчиков и почему им в России жить хорошо

Это выглядит так, будто твой хитрожопый сосед по деревне выпасает своих овец у тебя на участке, — то же самое, только в государственном масштабе. Как это можно решить? Я думаю, кардинально: пристроить этих оленей себе. Так сделать пару раз, и любой норвежский фермер задумается. Войну из-за оленей никто устраивать не будет. А когда норвежский фермер два-три раза так потеряет стадо, это же его личные олени, а не государственные, он в следующий раз будет сам думать, где их пасти.