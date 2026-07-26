Новейший ракетный корабль «Буря» встал на защиту Ленинградской области

Новейший малый ракетный корабль «Буря», который вошёл в состав Балтийского флота в мае 2026 года, уже включён в систему защиты важных экономических объектов Ленинградской области. Об этом доложил президенту главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включён в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области», — сказал Моисеев на докладе Владимиру Путину.

Ранее Life.ru писал, что ВМФ России до конца года пополнится более чем 20 боевыми единицами, включая атомную подлодку. Главком Александр Моисеев сообщил, что флот уже получил 20 кораблей. До конца года планируется принять ещё свыше 20, среди которых подводная лодка «Пермь».