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26 июля, 14:15

Велогонщик Сепп Кусс едва не упал с обрыва на этапе «Тур де Франс»

Сепп Кусс. Обложка © ТАСС / EPA / GUILLAUME HORCAJUELO

Сепп Кусс. Обложка © ТАСС / EPA / GUILLAUME HORCAJUELO

Американский велогонщик Сепп Кусс пережил опаснейший момент на заключительном этапе многодневки «Тур де Франс». Спортсмен угодил в ограждение на краю крутого склона.

На высокой скорости он задел низкий придорожный барьер, после чего его отшвырнуло к обочине. От падения в обрыв спортсмена уберегла лишь предохранительная сетка, натянутая вдоль трассы.

Этот инцидент стал для Кусса уже вторым за этап. Ранее он угодил в аварию в тёмном и сыром туннеле.

Несмотря на ссадины и кровь на ноге и локте, гонщик не стал ждать медиков. Он принял решение продолжить борьбу и остался в пелотоне.

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Юрий Лысенко
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