Велогонщик Сепп Кусс едва не упал с обрыва на этапе «Тур де Франс»

Американский велогонщик Сепп Кусс пережил опаснейший момент на заключительном этапе многодневки «Тур де Франс». Спортсмен угодил в ограждение на краю крутого склона.

На высокой скорости он задел низкий придорожный барьер, после чего его отшвырнуло к обочине. От падения в обрыв спортсмена уберегла лишь предохранительная сетка, натянутая вдоль трассы.

Этот инцидент стал для Кусса уже вторым за этап. Ранее он угодил в аварию в тёмном и сыром туннеле.

Несмотря на ссадины и кровь на ноге и локте, гонщик не стал ждать медиков. Он принял решение продолжить борьбу и остался в пелотоне.

Пару дней назад боец UFC Пётр Ян перенёс второе плановое хирургическое вмешательство в текущем году. Операцию провели заранее, и, по словам спортсмена, она прошла без осложнений. В обращении к болельщикам Ян сообщил, что чувствует себя отлично и в скором времени намерен приступить к работе.