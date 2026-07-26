Европейский Союз вновь расширил ограничительные меры против Российской Федерации, что вызвало резкую критику со стороны финского парламентария. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Еврокомиссия сознательно отказывается от мирного диалога и толкает ситуацию к дальнейшей эскалации.

«ЕС в очередной раз ввёл санкции против России. Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы», — написал он.

По убеждению депутата, киевский конфликт изначально использовался Вашингтоном для переформатирования торгово-экономических связей Старого Света. Штаты, как считает Мема, целенаправленно сделали европейцев зависимыми от своих энергоносителей, подорвав прежние партнёрские отношения с Кремлём.

«Война на Украине проиграна, Европа ничего не может сделать, чтобы изменить ход конфликта, рано или поздно лидерам ЕС придётся одуматься и принять реальность. Нам не следовало доводить дело до такого состояния, нам следовало вести переговоры с Москвой с первого месяца войны, но теперь — очередной пакет санкций? Европейская экономика будет опустошена такой политикой», — подчеркнул политик.

Парламентарий также предупредил о негативных последствиях 21-го по счёту пакета рестрикций для самой Украины. По его словам, рядовые граждане страны продолжат нести потери на передовой, не понимая перспектив завершения боевых действий, при этом риск прямого столкновения между Евросоюзом и Россией неуклонно возрастает.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года, включив в него заводы по производству беспилотников и объекты стратегического значения. Она также заявила, что подготовка новых ограничений продолжается и Брюссель не намерен останавливаться на достигнутом.