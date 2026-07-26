Друзья Стармера готовят «осень возмездия» для нового премьера в отместку за кадровые перестановки

Сторонники бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовят так называемую «осень возмездия» против нынешнего главы правительства Эндрю Бёрнема. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Поводом стали масштабные кадровые перестановки, которые Бёрнем провёл после вступления в должность 20 июля.

В своей первой речи новый премьер пообещал самые большие изменения в политике и экономике за последние 40 лет. Однако лоялисты Стармера намерены его контролировать. Они планируют создать парламентскую группу, которая проследит за сохранением «экономической компетентности» при подготовке бюджета. Кроме того, на сентябрьских выборах генсека лейбористов они могут привести к власти человека, который ограничит свободу Бёрнема в вопросах отбора кандидатов и партийной дисциплины.

Ранее Бёрнем признал, что политики в Британии были «недостаточно хороши». По его словам, британцам нужно стать лучше. Бёрнем пообещал добиться стабильности для страны и заняться реформированием политической системы и экономики.