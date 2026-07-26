На Саратовскую область движется мощная песчаная буря — очевидцы фиксируют приближение тёмной стены из пыли к жилым кварталам. Кадрами с угрожающим природным явлением делятся в соцсетях, сообщает «Саратов 24».

В Энгельсе пылевой вал заметили уже в нескольких микрорайонах, в том числе в Прибрежном. По свидетельствам местных жителей, воздух в этих частях города превратился в плотную взвесь из мельчайших частиц грунта.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в дневные часы. Согласно данным регионального управления МЧС, в области ожидается резкое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду при аномальной жаре — столбики термометров могут преодолеть отметку в +40 градусов.

В Саратовской области засняли приближение песчаной бури к городам. Видео © Telegram / «Саратов: Открылось/Закрылось»

«В связи с ветровой нагрузкой повышается вероятность возникновения ДТП, аварийные ситуации на ЛЭП», — предупредили в спасательной службе.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность. Сильный боковой ветер в сочетании с пыльной взвесью серьёзно ухудшает видимость на трассах и увеличивает риск обрушения слабо укреплённых конструкций.

Ранее главное управление МЧС по Москве и Московской области распространило прогноз о резком ухудшении погоды в ближайшие часы, предупредив о кратковременных дождях, ливнях, грозах и усилении ветра с порывами до 15 м/с, которые ожидаются до конца дня. Спасательные ведомства призвали граждан к бдительности и соблюдению правил безопасности, а автомобилистам рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров.