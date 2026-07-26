Путин призвал ВМФ бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством

С посягательством на российский торговый флот необходимо бороться как с пиратством. Об этом заявил президент Владимир Путин, заслушав доклады командующих флотами в День ВМФ.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал глава государства.