Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 14:32

Путин призвал ВМФ бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

С посягательством на российский торговый флот необходимо бороться как с пиратством. Об этом заявил президент Владимир Путин, заслушав доклады командующих флотами в День ВМФ.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал глава государства.

Путин назвал преданность Отчизне духовной опорой российских моряков
Путин назвал преданность Отчизне духовной опорой российских моряков

Напомним, в День Военно-морского флота Владимир Путин посетил петербургское адмиралтейство. Помимо прочего, президент вручил государственные награды военнослужащим.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • День ВМФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar