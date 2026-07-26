Путин призвал ВМФ бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
С посягательством на российский торговый флот необходимо бороться как с пиратством. Об этом заявил президент Владимир Путин, заслушав доклады командующих флотами в День ВМФ.
«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал глава государства.
Напомним, в День Военно-морского флота Владимир Путин посетил петербургское адмиралтейство. Помимо прочего, президент вручил государственные награды военнослужащим.
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