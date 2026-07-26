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Регион
26 июля, 14:46

В туннеле Калужского шоссе в Москве перевернулся грузовик

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На 23-м километре Калужского шоссе в Москве перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла на участке в сторону области.

Грузовик опрокинулся и полностью перекрыл движение в туннеле. На месте быстро сработали оперативные службы. Движение уже восстановлено.

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Ранее на трассе М-5 в Самарской области столкнулись три легковушки и грузовик. От удара машины загорелись, погибли три человека — двое из них дети. Участвовали Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и MAN. По версии ГИБДД, грузовик под управлением водителя 1995 г.р. врезался в остановившуюся из-за ремонта Octavia.

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Александра Мышляева
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