В туннеле Калужского шоссе в Москве перевернулся грузовик

На 23-м километре Калужского шоссе в Москве перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла на участке в сторону области.

Грузовик опрокинулся и полностью перекрыл движение в туннеле. На месте быстро сработали оперативные службы. Движение уже восстановлено.

Ранее на трассе М-5 в Самарской области столкнулись три легковушки и грузовик. От удара машины загорелись, погибли три человека — двое из них дети. Участвовали Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia и MAN. По версии ГИБДД, грузовик под управлением водителя 1995 г.р. врезался в остановившуюся из-за ремонта Octavia.