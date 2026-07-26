Сыну было 18 месяцев: Мужчина получил 42 года за трагедию в раскалённой машине

Во Флориде суд приговорил мужчину к 42 годам лишения свободы после смерти его полуторагодовалого сына, которого он оставил в автомобиле в жаркий день. Ребёнок получил смертельный тепловой удар. Об этом сообщило издание Daily Star.

34-летний Скотт Аллен Гарднер признал вину по нескольким статьям, включая убийство второй степени, жестокое обращение с ребёнком при отягчающих обстоятельствах и нарушение родительских обязанностей. В рамках сделки со следствием обвинение в убийстве первой степени, которое считалось более тяжким, было снято.

Следствие установило, что в июне 2025 года мужчина оставил 18-месячного мальчика внутри автомобиля на несколько часов.

Пока ребёнок находился в салоне раскалённой машины, Гарднер успел сходить в парикмахерскую, а затем отправился в бар, где употреблял алкоголь. Спасатели прибыли после сообщения о состоянии малыша. Медики зафиксировали у него тяжёлый тепловой удар: температура тела ребёнка достигла 43,9 градуса. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось.

Во время расследования правоохранители заявили, что отец неоднократно давал противоречивые объяснения обстоятельствам произошедшего. По итогам рассмотрения дела суд назначил Гарднеру наказание в виде 42 лет заключения.

Ранее похожая трагедия произошла в Кемеровской области, где шестимесячная девочка погибла в закрытом автомобиле во время отдыха её родителей у реки Томь. Взрослые находились на берегу и употребляли алкоголь, пока ребёнок оставался один в машине. Проверить состояние младенца они решили только утром, когда обнаружили его погибшим.