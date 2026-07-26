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Регион
26 июля, 14:53

Жарче Сахары: Смертельный тепловой купол накрывает Америку катастрофическими температурами

DM: В США придёт аномальная жара до +48 градусов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Над территорией Соединённых Штатов нависла угроза экстремального перегрева. Обширный тепловой купол охватит регионы от Аризоны и Техаса до Скалистых гор, предупредили метеорологи компании AccuWeather. Об этом пишет Daily Mail.

Столбики термометров поднимутся выше 38 градусов по Цельсию. В Финиксе ожидается до 48 градусов — показатель, превышающий значения, фиксируемые в пустыне Сахара.

Аномальный зной продержится несколько суток и затронет крупные города западной части страны, включая Канзас-Сити, Сент-Луис и Мемфис. По ощущениям людей жара будет ещё более изнурительной.

Синоптики предупреждают о риске тепловых судорог, истощения и ударов при длительном нахождении в таких условиях. На восточной границе аномалии вероятны грозы. Купол станет смещаться к западу, однако полностью исчезнет лишь к концу лета.

Причиной бедствия специалисты называют сочетание двух факторов. Засуха иссушила почву, которая теперь интенсивно прогревается солнцем, а явление Эль-Ниньо блокирует осадки. Эти процессы взаимно усиливают друг друга, формируя смертельную ловушку для людей и инфраструктуры.

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Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность прихода аномальной жары из Европы на территорию России. Ответ был осторожный: полностью сбрасывать со счетов такой риск нельзя — воздушные массы обычно движутся с запада на восток, однако скорость их распространения непредсказуема, и волны могут надолго задерживаться в одном регионе.

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Юрий Лысенко
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