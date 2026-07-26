У Агаты Муцениеце нашли недвижимость на сотни миллионов рублей

У актрисы Агаты Муцениеце и её семьи обнаружили недвижимость общей стоимостью в сотни миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Звездач». После развода с Павлом Прилучным актриса построила загородный дом, потратив на него около 20 миллионов рублей. В коттедже — панорамные окна с видом на лес и комнаты для детей.

Также Муцениеце владеет четырёхкомнатной квартирой в Москве стоимостью более 17,5 миллиона рублей. Сейчас актриса живёт с мужем Петром Дрангой и детьми в особняке в посёлке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Стоимость дома оценивают в 200 миллионов рублей, интерьера — ещё в 30 миллионов. На территории есть отдельный коттедж для персонала.

Атмосфера посёлка напоминает ей «Отчаянных домохозяек». Соседи — Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов и Алексей Чумаков.

Ранее у Петра Дранги — мужа актрисы Агаты Муцениеце — обнаружилась задолженность перед налоговой. Долг по ИП составляет 43 835 рублей. Артист также выступает учредителем и директором двух ООО: «Брукман Концепт» (открыто в 2025-м, после свадьбы) и «Русские Сказки» (зарегистрировано в июне 2026-го).