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Регион
26 июля, 15:21

«Путин ни при чём»: Предсказавший арабскую весну историк назвал инициаторов конфликта на Украине

Историк Тодд заявил, что США и Евросоюз спровоцировали Россию на конфликт

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

США и Европа спровоцировали Россию на начало конфликта на Украине, считает Эммануэль Тодд — известный историк, предсказавший многие важные мировые события, в том числе распад СССР и арабскую весну. Об этом он заявил в интерью Courrier Japan.

«Прежде всего следует подчеркнуть: президент [Владимир] Путин не несёт никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединённые Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт», — сказал Тодд. Историк указал на иррациональное поведение западных стран, чьи действия выходят за рамки здравого смысла.

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Ранее финский политик Армандо Мемо раскритиковал очередной пакет антироссийских санкций ЕС. По его мнению, новые ограничения разрушительны для экономики Евпропы, а конфликт на Украине уже проигран Брюсселем.

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Матвей Константинов
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