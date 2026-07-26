США и Европа спровоцировали Россию на начало конфликта на Украине, считает Эммануэль Тодд — известный историк, предсказавший многие важные мировые события, в том числе распад СССР и арабскую весну. Об этом он заявил в интерью Courrier Japan.

«Прежде всего следует подчеркнуть: президент [Владимир] Путин не несёт никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединённые Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт», — сказал Тодд. Историк указал на иррациональное поведение западных стран, чьи действия выходят за рамки здравого смысла.

Ранее финский политик Армандо Мемо раскритиковал очередной пакет антироссийских санкций ЕС. По его мнению, новые ограничения разрушительны для экономики Евпропы, а конфликт на Украине уже проигран Брюсселем.