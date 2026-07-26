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Регион
26 июля, 15:18

Зеленский и Фёдоров каждый день часами ведут бесплодные споры о должности министра обороны

Мосейчук*: Зеленский ежедневно по 6 часов обсуждает с Фёдоровым его назначение

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров пытается вернуть прежнюю должность, а Владимир Зеленский вынужден часами вести с ним переговоры. Подробности раскрыла журналистка Наталья Мосейчук*.

По её утверждению, Зеленский ежедневно тратит по шесть часов на консультации с бывшим главой военного ведомства. При этом Фёдоров, по словам журналистки, отвергает все альтернативные предложения.

Зеленский якобы предлагал экс-министру целый ряд постов, где тот мог бы принести пользу. Однако на любое предложение, кроме возвращения в прежнее кресло, звучит ультимативный отказ.

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Напомним, что на Украине возобновились уличные митинги против отставки Михаила Фёдорова. Участники акций выражают недовольство бюрократией, коррупцией и жестокостью командиров, а в Одессе к ним присоединились местные жители с аналогичными требованиями. Отставка чиновника с поста главы оборонного ведомства, состоявшаяся 14 июля в том числе из-за конфликта с предыдущим главкомом ВСУ Александром Сырским, стала отправной точкой для протестов.

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*Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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