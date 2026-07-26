Путин: «Москитный флот» эффективно показал себя в конфликте на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что «москитный флот» эффективно действует в зоне ближневосточного конфликта. Он отметил, что такие соединения существовали и раньше.

«Посмотрите, что сейчас происходит в зоне ближневосточного конфликта, достаточно эффективно действует «москитный флот», — сказал Путин.

По его словам, флот всегда был и останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны. Президент подчеркнул, что развитие ВМФ тесно связано с достижениями в судостроении, электронике и других высокотехнологичных отраслях, которые находят применение как в военной, так и в гражданской сферах. Путин также заверил, что Россия продолжит делать всё необходимое для укрепления военно-морской составляющей державы.

Ранее в День ВМФ Владимир Путин поставил перед флотом задачу надёжно защищать российские торговые суда в международных водах. Глава государства призвал действовать твёрдо, но взвешенно в случае угрозы захвата гражданских судов, квалифицируя такие действия как пиратство. Он выразил уверенность, что военные моряки эффективно обеспечат защиту торгового флота.