Путин рассказал, что ему «сливается вся информация» по теме СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рассказал, что к нему стекаются все возможные данные о ходе специальной военной операции из различных источников.

«Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации]», — пояснил глава государства.

По его словам, он получает сведения от официальных лиц, командиров, бойцов, а также от спецслужб, которые контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения и в целом по стране. Президент также следит за публикациями в СМИ, социальных сетях и блогах, хотя, как он признался, времени на это не всегда хватает.

Ранее Владимир Путин назвал ВМФ одним из главных элементов безопасности России. Президент подчеркнул, что флот важен для решения задач СВО и укрепления ядерной триады. Он также отметил, что сегодняшний флот — это не только история и победы, но и работающий инструмент для обеспечения обороны.