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Регион
26 июля, 15:56

Путин рассказал, что ему «сливается вся информация» по теме СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рассказал, что к нему стекаются все возможные данные о ходе специальной военной операции из различных источников.

«Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации]», — пояснил глава государства.

По его словам, он получает сведения от официальных лиц, командиров, бойцов, а также от спецслужб, которые контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения и в целом по стране. Президент также следит за публикациями в СМИ, социальных сетях и блогах, хотя, как он признался, времени на это не всегда хватает.

Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны
Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны

Ранее Владимир Путин назвал ВМФ одним из главных элементов безопасности России. Президент подчеркнул, что флот важен для решения задач СВО и укрепления ядерной триады. Он также отметил, что сегодняшний флот — это не только история и победы, но и работающий инструмент для обеспечения обороны.

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Александра Мышляева
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