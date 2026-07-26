Песков: Москва сохраняет каналы диалога с США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает поддерживать каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов по поводу публикаций о возможных договорённостях США и Украины. Пресс-секретарь президента отметил, что эти новости не имеют подтверждения, а источник неизвестен. Он охарактеризовал подобные материалы как обычные газетные вбросы.