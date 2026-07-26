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26 июля, 16:12

Песков: Москва сохраняет каналы диалога с США по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает поддерживать каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов по поводу публикаций о возможных договорённостях США и Украины. Пресс-секретарь президента отметил, что эти новости не имеют подтверждения, а источник неизвестен. Он охарактеризовал подобные материалы как обычные газетные вбросы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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