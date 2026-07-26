Путин рассказал об убийстве мирного жителя украинским танкистом в начале СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рассказал об убийстве мирного жителя танкистом ВСУ в начале специальной военной операции. По его словам, ему показали соответствующий перехват радиообмена.

«Я читаю. Из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме. Просто вышел. Один из танкистов из пулемёта его тут же застрелил. Второй спрашивает, что ты творишь, зачем ты это сделал? И первый, который убил этого мужчину, говорит, да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что подобные действия украинских военных продиктованы неонацистской идеологией, которая, по его мнению, распространена на Украине.

Ранее Владимир Путин напомнил, что западные области Украины были переданы ей Иосифом Сталиным в качестве подарка в составе единого государства. Он отметил, что вряд ли Сталин мог предположить нынешний расклад. При этом лидер РФ считает, что Киеву не удастся навсегда удержать эти территории, которые ранее принадлежали Польше, Венгрии и Румынии.