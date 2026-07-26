Путин иногда смотрит блогеров на тему СВО, и они «попадают в точку»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России сделал неожиданное признание о своём досуге. Владимир Путин сообщил, что иногда уделяет время просмотру материалов сетевых авторов, освещающих ход специальной военной операции.
Глава государства пояснил, что к нему стекаются сведения из максимально широкого спектра источников. Помимо докладов официальных лиц, командиров и разведки, он также знакомится с публикациями в средствах массовой информации, интернет-пабликах и авторских блогах.
«Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают! Такие есть люди», — поделился президент.
При этом российский лидер отметил неоднородность блогерского сообщества. Он уточнил, что среди интернет-обозревателей встречаются и те, кто преследует исключительно эгоистические задачи, стараясь продвинуть личные интересы, а не объективную картину происходящего.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну, а отвечает на действия Украины, подчеркнув, что бойцы сами видят это, заходя в освобождённые населённые пункты. Кроме того, Путин заявил, что к нему стекается вся возможная информация о ходе специальной военной операции из разных источников, включая официальных лиц, командиров, бойцов и спецслужбы.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.