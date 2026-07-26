Путин иногда смотрит блогеров на тему СВО, и они «попадают в точку»

На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России сделал неожиданное признание о своём досуге. Владимир Путин сообщил, что иногда уделяет время просмотру материалов сетевых авторов, освещающих ход специальной военной операции.

Глава государства пояснил, что к нему стекаются сведения из максимально широкого спектра источников. Помимо докладов официальных лиц, командиров и разведки, он также знакомится с публикациями в средствах массовой информации, интернет-пабликах и авторских блогах.

«Есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают! Такие есть люди», — поделился президент.

При этом российский лидер отметил неоднородность блогерского сообщества. Он уточнил, что среди интернет-обозревателей встречаются и те, кто преследует исключительно эгоистические задачи, стараясь продвинуть личные интересы, а не объективную картину происходящего.